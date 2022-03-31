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У сервісних центрах МВС знову можна перереєструвати авто під час оформлення договору купівлі-продажу

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. 

У сервісних центрах МВС знову можна перереєструвати авто під час оформлення договору купівлі-продажу
Фото: 2day.kh.ua

У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України відновлено послугу перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу.

Про це повідомив телеграм-канал МВС.

Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС з проханням відновити послугу – перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування.

“Відсьогодні ми відновлюємо цю послугу. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше “вистоїмо” для країни”, – зазначив заступник міністра Богдан Драп’ятий.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. 

Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом буде відновлено здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування. 

Зазначимо, уряд скасував складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

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