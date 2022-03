Російська армія для українських військових, як "солодка булочка", - командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону

Російська армія для українських військових, які воюють уже 9 років, – це “як солодка булочка”. Про це в інтерв’ю для Associated Press розповів командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний Adviser. Відео поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Військовий зазначив, що середній вік чоловіків, які воюють в українській армії, - 30 років, тоді як з російської сторони - здебільшого “діти”.

“Це діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. З достойним супротивником я зіткнувся в Ірпені”, - розповів Adviser.

За словами воїна, Інтернаціональний легіон має дуже сильну підтримку з боку США та інших країн - він має сучасну зброю, сучасні прилади бачення, тепловізори тощо.

“Охочих вступити в Легіон дуже багато. Це близько 20-30 тисяч людей, які перебувають на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення», - пояснює Adviser.

Мотивація в таких людей - не гроші, зазначив військовий.

“Вони тут не за гроші. Їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Вони бачили відео, вони спілкувалися з людьми, які перебувають на цій території, і це їх вразило. Тому вони приїхали підтримати нас. Американці - дійсно професіонали. Також є люди з різних країн світу, вони теж дійсно професіонали”, - каже керівник спецпідрозділу.

Нагадаємо, Міністерство оборони у співпраці з українськими IT-волонтерами створили сайт для подачі заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine.