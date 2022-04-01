Генштаб: втрати РФ в Україні досягли близько 17,7 тис. убитими, знищено 143 літаки і 625 танків

Через інтенсивність бойових дій дані не точні.

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

особового складу – близько 17700 осіб,

танків – 625 од.,

бойових броньованих машин – 1751 од.,

артилерійських систем – 316 од.,

РСЗВ – 96 од.,

засоби ППО – 54 од.,

літаків – 143 од.,

гелікоптерів – 131 од.,

автомобільної техніки – 1220 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,

спеціальна техніка – 24,

пускові установки ОТРК – 4.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно склали:

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: facebook.com/uvPivden Фото: facebook.com/uvPivden Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Нагадаємо, вчора лише на Харківщині ЗСУ знищили чотири ворожі літаки.