Генштаб: втрати РФ в Україні досягли близько 17,7 тис. убитими, знищено 143 літаки і 625 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
- особового складу – близько 17700 осіб,
- танків – 625 од.,
- бойових броньованих машин – 1751 од.,
- артилерійських систем – 316 од.,
- РСЗВ – 96 од.,
- засоби ППО – 54 од.,
- літаків – 143 од.,
- гелікоптерів – 131 од.,
- автомобільної техніки – 1220 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,
- спеціальна техніка – 24,
- пускові установки ОТРК – 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.
Нагадаємо, вчора лише на Харківщині ЗСУ знищили чотири ворожі літаки.