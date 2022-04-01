У Києві офіційно створили IT-батальйон

Центру захисту та моніторингу цифрових систем Києва працює з перших днів війни, але тепер його діяльність формалізована.

Мер Києва Віталій Кличко офіційно затвердив роботу столичного IT-батальйону – Центру захисту та моніторингу цифрових систем.

Фактично він діє в цілодобовому режимі вже місяць, від початку війни, повідомили в КМДА.

"Щодня підтримуємо та захищаємо від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва. Організовуємо взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів. Адаптуємо Київ Цифровий до умов воєнного часу — створюємо нові сервіси, інформуємо, "одягаємо у камуфляж". Координуємо роботу щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни", – повідомили в КМДА про діяльність центру.

Нагадаємо, влада Києва зможе розміщувати свої IT-системи в хмарних сервісах на період воєнного стану. Це допоможе захистити інформацію та дозволить створювати і зберігати резервні копії систем.

Нагадаємо, вчора заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомив, що зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі