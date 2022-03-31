Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ

Збройні сили України фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва, тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 31 березня.

"За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо два варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність, що ці БТГ які частково відходять, з’являться на Донбасі…", - зазначив він.

Грузевич додав, що пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про нібито плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова.

"Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей... Водночас сили, які залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати", - зазначив він.

Грузевич нагадав, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по столиці. Водночас він висловив упевненість, що "ворога в Києві точно не буде".

Стосовно Київської області бригадний генерал запевнив, що "найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини".

Грузевич додав, що Ірпінь уже контролюється українськими військовими, але поки немає дозволу для цивільного населення туди повертатись, тому що зберігається загроза обстрілів.

Крім цього, за словами бригадного генерала, ворог залишив на Київщині багато пасток. "Тільки за вчора ми зняли майже сім мінних полів великої потужності у трьох населених пунктах. Це і протитанкові, й протипіхотні міни, та навіть саморобні вибухові пристрої, зокрема на основних шляхах просування, але не тільки", - резюмував Грузевич.

Нагадаємо, 28 березня українські військові звільнили Ірпінь. Після чого в Генштабі заявили про часткове відведення військ з Київського напряму.