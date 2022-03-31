У Львові суд арештував блогера Гліба Ляшенка, який звинувачує в російській агресії Україну

Його підозрюють у державній зраді через розповсюдження антиукраїнської пропаганди.

Сьогодні Галицький районний суд Львова арештував 33-річного українського блогера Гліба Ляшенка, якого підозрюють у державній зраді через розповсюдження антиукраїнської пропаганди.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України та видання Zaxid.net.

Йому повідомлено про підозру в державній зраді – ч. 1 ст. 111 КК України.

Водночас він має право внести 4 млн грн застави.

“За даними слідства, підозрюваний впродовж лютого-березня 2022 року неодноразово поширював у соцмережі антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію військ країни-загарбниці проти України. Такі дії становлять загрозу національній безпеці в інформаційній сфері, завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України”, – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Слідчі СБУ зібрали великий масив інформації щодо протиправної діяльності зловмисника. Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора.

“Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно посягав на суверенітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на сході України. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій Російської Федерації щодо України”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Фото: Єлизавета Парубцова

Як пише detector.media, Гліб Ляшенко – політкоментатор, який пояснює, що в російській агресії винна Україна: «8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс… Украина 8 лет отказывалась. И вот результат».

Він, зокрема, натякає, що у війни є серйозніші причини, ніж просто бажання Росії нас убити та загарбати, і пропонує капітулювати, бо іншого виходу немає, а також покладає відповідальність за кожного вбитого росіянами українця на президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, херсонському блогеру-колаборанту Кирилові Стремоусову, який пропагує "рускій мір" і співпрацює з окупантами, повідомлено про підозру.