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Мати російського загарбника відмовилася їхати з окупованого міста на Херсонщині

31-річний уродженець Херсонщини воює проти України у складі армії РФ. 

Мати російського загарбника відмовилася їхати з окупованого міста на Херсонщині

Уродженець Херсонської області Войцешко В.М., котрий нині воює проти України у складі російської армії, запропонував матері вивезти її з окупованого РФ рідного міста. Проте жінка відмовилася.

Про це стало відомо із перехопленої Службою безпеки України розмови.

"Судячи з аудіоперехоплення СБУ, рашист не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати", – зазначили в українській спецслужбі, оприлюднивши фрагмент розмови.

Але мама відмовляється: "Перелякана до смерті. Мене трусило два дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю".

"Мама свій вибір зробила. Син – також. Цікаво, як ти можеш спокійно спати після такого, окупант Войцешко В.М., 10.10.1991 року народження?", – запитують у СБУ.

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