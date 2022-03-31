Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області українські захисники звільнили 5 населених пунктів. Фото Генштабу ЗСУ

Для звільнення від окупантів обʼєдналися десантно-штурмові війська та інші сили оборони. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Воїни десантно-штурмових військ ЗСУ разом з іншими підрозділами сил оборони звільнили від окупантів декілька населених пунктів у Запорізькій області. 

Фотографії оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України. За повідомленням на сторінці ДШВ у Facebook, це населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, в Запорізькій області російські військові минулого тижня здійснили артобстріл с. Веселянка. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки, серед мирного населення є поранені. Того ж дня від вибуху снаряда російських окупантів біля житлового будинку в місті Гуляйполе постраждали місцеві жителі, зокрема діти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також