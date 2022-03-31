Для звільнення від окупантів обʼєдналися десантно-штурмові війська та інші сили оборони.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Воїни десантно-штурмових військ ЗСУ разом з іншими підрозділами сил оборони звільнили від окупантів декілька населених пунктів у Запорізькій області.

Фотографії оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України. За повідомленням на сторінці ДШВ у Facebook, це населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, в Запорізькій області російські військові минулого тижня здійснили артобстріл с. Веселянка. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки, серед мирного населення є поранені. Того ж дня від вибуху снаряда російських окупантів біля житлового будинку в місті Гуляйполе постраждали місцеві жителі, зокрема діти.