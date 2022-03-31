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На Київщині прикордонники затримали диверсанта на велосипеді

Він маскувався під місцевого жителя.

На Київщині прикордонники затримали диверсанта на велосипеді

У Київській області прикордонники затримали диверсанта на велосипеді. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

“Громадянина України прикордонники затримали на Київщині, в районі, де велись бойові дії. Чоловік їздив на велосипеді, маскуючись під місцевого жителя, в межах н.п., де здобував інформацію”, – йдеться у повідомленні.

У можливого учасника ДРГ правоохоронці виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти та флешносії. У мобільному телефоні знайшли контакти осіб з РФ та можливе листування з кураторами. 

Під час обшуків помешкання у чоловіка виявили техприлади, зброю та патрони. 

Прикордонники оперативно-розшукового відділу окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" провели з чоловіком фільтраційні заходи, після чого передали співробітникам СБУ.

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