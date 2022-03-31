Переселенці можуть отримати грошову допомогу за програмами ООН і Міжнародної організації з міграції

Реєстрація відкрита в Львові та на Закарпатті.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від міжнародних партнерів України. Нині діє декілька програм, повідомили в пресцентрі Офісу президента.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців обʼєднало зусилля з Укрпоштою для надання коштів на першому етапі для 360 000 переселенців по всій країні.

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022, та становить 2220 грн на людину в місяць. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом 3 місяців із розрахунку на кількість людей у родині. Сім’ї зможуть отримати готівку через відділення Укрпошти в усіх регіонах України, а у перспективі скористатися банківським переказом.

Запис у програму грошової допомоги з 23 березня розпочався у Львові, а тепер і в Ужгороді та Мукачево (Закарпатська обл.). Згодом він буде проходити в інших населених пунктах України.

Реєстрація проходить за адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька 2 Б (з 9:00 до 18:00).

м. Львів, вул. Палія 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.

м. Ужгород, Гуманітарний штаб “Совине гніздо”, вул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією звертатись на номер: 0 800 307 711 або 0 800 309 110 (гаряча лінія Донбас СОС) чи писати на адресу urkki@unhcr.org.

Програма Міжнародної організації з міграції

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги для підтримки найбільш вразливих переселенців із зон бойових дій.

За фінансування Центрального фонду ООН з реагування на надзвичайні ситуації, Європейського Союзу, Німеччини, Бюро з гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку та Уряду Канади, ця програма МОМ буде втілюватися у кількох регіонах України у координації з місцевою владою та іншими гуманітарними організаціями.

Програма розрахована на 40 000 людей. Першим регіоном її реалізації стало Закарпаття. Кошти будуть переказані через пошту та інші фінансові служби у співпраці з обласною адміністрацією та місцевим відділом соціальної політики. Допомога буде надана найбільш уразливим групам серед ВПО та громадам, які їх приймають, зокрема вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей, сім’ям із двома і більше дітьми, родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю та особи похилого віку.

Цим особам перерахують 2200 гривень через Укрпошту та інших офіційно постачальників фінансових послуг в Україні.

Списки опрацьовуватиме Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОВА, та соціальні працівники. Потім їх передають до КЗ "Обчислювальний центр" департаменту соціального захисту ОВА, а останній передає списки Укрпошті для подальшої оплати.

Для того, щоб особа отримала допомогу працює такий алгоритм:

людина реєструється як ВПО у відповідній області через органи соцхахисту чи ЦНАП

у разі відповідності вимогам вона отримує допомогу.

Нагадаємо, постраждалі від війни родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ.

Допомога передбачена сімʼям із трьома й більше дітьми до 18 років, з яких принаймні одна не досягла дворічного віку на момент подачі заявки. Також одержати кошти можуть родини з двома й більше дітьми до 18 років, якщо принаймні в однії з них є інвалідність.