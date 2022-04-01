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До Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації

Очікується, що вивезети зможуть 2000 людей. 

До Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

До Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"До міста буде також доставлено 15 тонн гуманітарного вантажу", – додав він.

Маріупольська міська рада уточнила, що цими автобусами з Бердянська вивезуть майже 2000 людей. З Бердянська евакуюють не тільки його мешканців, а й маріупольців, які змогли туди дістатися. 

Протягом місяця російські військові блокують централізоване вивезення людей з Маріуполя, який під постійними обстрілами утримує оборону. 

За вчора з Маріуполя на власному транспорті виїхав 631 мешканець. До Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації, однак російські окупанти в місто їх не пустили. 

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