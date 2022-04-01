Росія переоцінила свої можливості під Києвом. Про це заявив під час брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, ворог робив усе, аби перешкодити планам українського командування взяти під контроль всю Київську область, ліквідувати спробу оточення довкола Києва та відновити контроль над дорогами в західному напрямку.

Але окупанти переоцінили свої можливості й як наслідок – йде відкидання ворожих підрозділів та вивільнення населених пунктів.

“Коли вони зрозуміли, що їхній план не працює, вони почали змінювати тактику та фокусуватись на знищенні цивільної інфраструктури, змушуючи політичне керівництво нашої країни не те, щоб здатися, але хоча б піти на додаткові поступки”, – повідомив перший заступник міністра МВС.

Єнін додав, що війська окупантів продовжують обстрілювати українські населені пункти. Вони скидають надзвичайно багато бомб, ведуть обстріли з крупнокаліберної артилерії. Загарбники розглядають ці два інструменти, як ключові елементи. “Порушуючи норми Женевської конвенції, обстрілюючи цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури ворог вочевидь закриває очі на те до чого це призводить”, – зазначив він.

Міністерство внутрішніх справ України бере активну участь у операціях зі звільнення Київщини. Сили Національної гвардії разом з Національною поліцією очищують міста та звільняють селище за селищем.

“Тут можна побачити досить важкі втрати, які завдали російські війська. Ви бачите факти звірств, використання забороненої зброї проти мирного населення, а також як Національна поліція документує та збирає по частинах докази цих злочинів, щоб притягнути їх до правосуддя. Одного дня цей час настане”, – зазначив Євген Єнін.

Правоохоронці фіксують злочини проти людяності та порушення законів війни. Наразі порахувати число внутрішньо переміщених осіб зараз можна лише приблизно. Відомо, що близько 3 млн осіб було евакуйовано у держави ЄС: Польща, Угорщина, Румунія, інші сусідні країни.

Іншим важливим завданням структур МВС є забезпечення бодай мінімальних базових потреб громадян України, які опинилися у важкій ситуації, у місцях без доступу до їжі та води.

“Рахунок постраждалих людей йде на тисячі. Це не тільки в Ірпені, а загалом у Київській області. Ірпінь всього лише невеликий приклад всіх звірств”, – констатував перший заступник міністра МВС.

Водночас Єнін звернувся через представників ЗМІ до мешканців Київщини з проханням не надто поспішати з поверненням, оскільки це ще є небезпечним.

“З поверненням додому не варто поспішати. На жаль, російські війська залишили за собою чимало неприємних сюрпризів. Міни, ракети та інші небезпечні елементи. Ми не радимо нашим людям повертатися до того, поки їх не знешкодили підрозділи ДСНС та Нацполіції. Вони повинні зробити свою роботу і лиш тоді люди зможуть повернутися до своїх домівок”, – зазначив урядовець.

Нагадаємо, як інформує Генштаб Збройних сил України, спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості.