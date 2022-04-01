В Офісі Президента назвали плюси договору про гарантії безпеки у порівнянні зі вступом в НАТО

Гарантії безпеки для України, які закладаються у фінальний документ під час переговорів з Росією, будуть навіть кращими, ніж ті, що зараз передбачені для країн-членів НАТО. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, підбиваючи попередні підсумки нещодавніх переговорів у Стамбулі.

Наразі у суспільстві панує уявлення про відсутність альтернативи безпеки країни за межами НАТО. Насправді, це не так, сказав Тимошенко, оскільки статут НАТО також має свої недоліки. Наприклад, питання часу, відведеного для консультацій з країнами-членами альянсу в разі військового вторгнення чи іншого виду агресії.

«Якщо починається збройний конфлікт чи якась спецоперація, НАТО приймає рішення в умовах консультацій з країнами, які входять до НАТО. Ці консультації не регламентовані часом», - розповів заступник керівника ОП.

На відміну від НАТО, альянс із надання гарантій безпеки Україні такі терміни матиме: «В тому форматі, який ми попередньо зробили, ці консультації повинні пройти не більше, ніж за 3 дні. Тобто протягом трьох днів повинно бути рішення країн-гарантів. Рішення про надання зброї, входження військ цієї країни. Тобто це формат НАТО, але трохи краще».

Участь Росії як гаранта безпеки у переліку країн, що розглядаються серед учасників домовленостей, є необхідною, впевнений Тимошенко, оскільки саме росія є стороною конфлікту зараз і потенційною загрозою у майбутньому.

«Те, що там є Росія, про що багато хто скаже, що це проблема чи ще щось, для мене взагалі незрозуміло: у нас йдуть перемовини з Росією, у нас війна з росією, то як росія може не бути в цьому складі міжнародних гарантій? Але саме для того є інші країни-гаранти», - додав Тимошенко.

У будь-якому разі, запевнив він, домовленості будуть виноситися на референдум, а він можливий лише після відведення військ росії за межі, що існували на 23 лютого.

Усі напрацювання, яких Україна домоглася за останні тижні перемовин, свідчать про безумовний успіх української сторони, переконаний Тимошенко, про що говорить, у тому числі, обурлива реакція з боку російської спільноти на оголошені їхніми представниками умови майбутнього договору.

«Коли ми прочитали скріни російських соцмереж і побачили, що люди фактично ненавидять своє керівництво за те, що вони пішли на такі умови, це означає одне – ми все правильно робимо і йдемо шляхом, який потрібен Україні», - зазначив Тимошенко.