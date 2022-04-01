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Стратегія відбудови України має ґрунтуватися на відновленні фактично кожної галузі економіки, - Тимошенко

В Україні потрібно буде створити найсприятливішу у світі податкову систему.

Стратегія відбудови України має ґрунтуватися на відновленні фактично кожної галузі економіки, - Тимошенко
Фото: пресслужба

Довгострокова стратегія відбудови України має ґрунтуватися на відновленні фактично кожної галузі економіки за кошти, отримані від країни-агресора. Особливого реформування потребуватиме кредитна й податкова системи. Таку думку висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі «Єдиних новин».

«Відбудовувати Україну потрібно безумовно за рахунок тих грошей, які ми отримаємо від країни-агресора. І відбудовувати треба буде буквально кожну галузь, кожен напрямок. Нам потрібно буде створити в Україні найсприятливішу у світі податкову систему, найнижчі ставки по кредитах, найпростішу систему отримання кредитів і повну підтримку держави в усіх починаннях людей, які стосуватимуться відновлення країни, економіки та підприємницької діяльності», – вважає Юлія Тимошенко.

За її словами, уряду також варто впровадити систему мікрокредитування, що успішно діє в інших країнах. Це дозволить підтримати людей, які втратили роботу. А для допомоги українцям, які втратили внаслідок російської агресії своє житло, лідерка «Батьківщини» рекомендувала владі використати досвід свого уряду, зокрема, під час повеней на Західній Україні, коли допомагати людям потрібно «сьогодні на сьогодні».

«Ми, звісно, вітаємо передбачені додатком Дія можливості звертатися та отримувати допомогу на відновлення свого житла. Але те, що ми сьогодні побачили, коли відвідали постраждалі внаслідок ворожого обстрілу родини в Ніжині, показує, що людям потрібна допомога зараз, сьогодні. Якщо вночі таке відбулося, вся система влади зобов’язана реагувати на це «година в годину». Тому треба негайно надавати постраждалим родинам – а сьогодні їх десятки тисяч – альтернативне житло, хай тимчасове, але гідне. Людям, чиє житло розбомблене, матеріальна допомога треба сьогодні», – зауважила Юлія Тимошенко.

Також вона вкотре наголосила на необхідності забезпечити продовольчу безпеку України на наступний рік.

«Ми, українці, можемо виживати в найскладніших умовах, і тому перемога просто неминуча, вона буде у нас!» – додала Юлія Тимошенко.

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