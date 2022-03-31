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Зеленський підписав укази про відкликання послів України з Марокко та Грузії

"Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу".

Зеленський підписав укази про відкликання послів України з Марокко та Грузії
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський підписав укази про те, щоб відкликати послів України з Марокко та Грузії.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини - посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії", - сказав Зеленський.

"Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що чекає конкретних результатів найближчими днями від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

"Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", - додав президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ через її вторгнення в Україну.

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