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Кремль про переговори у Стамбулі: "​Жодних Сталінградів у календарі нема і не має бути"

Питання Криму РФ обговорювати не збирається.

Кремль про переговори у Стамбулі: "​Жодних Сталінградів у календарі нема і не має бути"
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Москва не може констатувати серйозні прориви у переговорах РФ і України. Передбачається ще тривала робота. Водночас у Кремлі позитивним фактором вважають те, що Київ почав конкретно формулювати на папері свої пропозиції у переговорах.

Про це на брифінгу 30 березня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що додаткові роз'яснення щодо переговорного процесу надасть керівник російської делегації на переговорах Володимир Мединський, повідомляють росЗМІ.

Щодо закликів "йти до кінця", речник Кремля зазначив, що "тут не повинно бути місця для емоцій".

"Жодних Сталінградів у нас у календарі немає і бути не повинно. Переговорами займаються професіонали, треба довіряти їм. Позиція російської сторони добре відома, вона логічна, має міцну підставу, і ця позиція не змінювалася", – наголосив він.

Щодо позиції стосовно Криму, то Пєсков заявив, що "Крим – це частина РФ і, за нашою конституцією, ми не можемо обговорювати ні з ким долю територій РФ, долю російських регіонів, це виключено, це записано в нашій конституції".

Питання запропонованих Україною країн-гарантів безпеки Пєсков коментувати відмовився і порадив звернутися до глави російської переговорної делегації Володимира Мединського.

Як повідомляли, на перемовинах у Стамбулі Україна виступила з пропозицією нового міжнародного договору про гарантії безпеки. Документ передбачає, що в разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір.

Серед гарантів Україна бачить країни Ради Безпеки ООН. Це Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. За бажання стати гарантами можуть й інші країни.

Договір має бути підписаний і ратифікований всіма країнами-гарантами, які, своєю чергою, не заперечуватимуть і допомагатимуть вступу України до ЄС. 

Держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив готовність США до участі в реалізації гарантій безпеки для України. Він додав, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

Попри публічні заяви росіян про зменшення наступальних дій та активності на Чернігівському та Київському напрямках, обстріли посилилися. Зокрема, ворог завдав авіаударів по Ніжину, загинула людина. Також російська армія вперше від початку вторгнення завдала ракетного удару по Хмельницькому.

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