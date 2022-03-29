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​"Росія розгляне українські пропозиції, про них буде повідомлено Путіну", – Мединський

Він назвав переговори Росії та України конструктивними. 

​"Росія розгляне українські пропозиції, про них буде повідомлено Путіну", – Мединський
Давид Арахамія та Володимир Мединський під час зустрічі в рамках перемовин у Стамбулі
Фото: надано ОПУ

РФ отримала письмові пропозиції від України, які підтверджують її прагнення до нейтрального та без'ядерного статусу. Письмові пропозиції включають відмову від виробництва та розміщення всіх видів зброї масового ураження.

Про це за підсумками переговорів у Стамбулі заявив представник Росії на переговорах Володимир Мединський, передає ТАСС.

Він назвав переговори Росії та України конструктивними. 

Мединський повідомив, що Росія розгляне українські пропозиції, про них буде повідомлено Путіну, передає ВВС.

За словами Мединського, що зустріч президентів Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням (попереднім підписанням) договору Росії та України на рівні Міністерств закордонних справ.

Нагадаємо, переговори з Росією у Стамбулі розпочалися сьогодні о 10:00. Українську делегацію представляють Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабу.

У межах перемовин відбулася зустріч представників делегацій  Давида Арахамії з українського боку та колишнього міністра культури РФ та помічника Володимира Путіна Володимира Мединського. 

За підсумками перемовин Арахамія заявив, що Україна працювала над форматом, готувала пропозиції, але нічого не підписувала. Впродовж трьох днів країни-гаранти за аналогом 5 статі НАТО будуть проводити консультації. Країни-гаранти будуть зобов'язані надати допомогу, в тому числі військову і захист неба.

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