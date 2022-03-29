Мета Росії - знищити Україну як державу, наслідки будуть гіршими, ніж під час Другої світової війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що масштаб бойових дій і руйнувань після агресії РФ проти України буде більшим за нанесений під час Другої світової війни. Про це він заявив під час звернення до парламенту Данії.

Глава держави зазначив, що загальну кількість використаних російськими військами засобів ураження неможливо порахувати. Усі вони були спрямовані проти українців на своїй рідній землі.

"Можна сказати, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни – найбільш руйнівної війни Європи. Місяць бойових дій, а у нас вже не одне, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями", – заявив Зеленський.

"Ще у десятках міст, містечок, маленьких сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура, підірвані підприємства, на яких працювали люди. Живі, звичайні люди. Одних тільки освітніх закладів – університетів, шкіл, дитячих садочків, зруйновано 773. Уявіть собі! А ще десятки лікарень, ще церкви, навіть меморіали жертвам Голокосту стали мішенями...", - додав президент.

Також він підкреслив, що назвав головна мета Росії у війні проти України - повне знищення нашої держави.

"Мета російських військ у цій війні - повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилося. Тільки руїни, тільки біженці. Вже більш як 10 млн українців покинули рідні місця через бойові дії. Майже 4 млн українців виїхали за межі нашої країни", - заявив український гарант.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ракетного удару по Миколаїіські ОДА в момент, коли люди прийшли на роботу. Загинула 9 людей. 22 людини порарнено.