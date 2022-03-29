Питання конкретного курсу та присутності України в НАТО потрібно обговорювати у спокійніші часи, – Корнієнко

Питання про зміни Конституції у частині закріплення нейтрального статусу наразі не на часі. У Північноатлантичному альянсі запевнили, що підтримка України буде збільшуватися, але для нас сьогодні дуже важливо зрозуміти, у чому вона буде проявлятися.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що Україна вже багато зробила на шляху отримання ПДЧ та постійно доводить відповідність наших стандартів армії та законодавства до вимог НАТО.

“Я сказав би так, що у нас є кілька вимірів цього питання. Безпосередньо я дотичний до парламентського виміру. Уже декілька останніх місяців я є співголовою міжпарламентської ради «Україна-НАТО» (UNIC), брав участь у симпозіумах. Один з них був в Україні, інший відбувався у Брюсселі. Ми також постійно перебували на зв’язку в зумі. Особливо в останні дні перед війною. Я був на контакті з керівником Парламентської асамблеї НАТО, паном Джеральдом Е. Конелі, це сенатор від США. Та іншими колегами. Зокрема, моїм візаві, співголовою UNIC Міхалом Щербою з Польщі”, – сказав він.

Корнієнко підкреслив, що ніколи від жодного депутата міжпарламентської ради «Україна-НАТО» (UNIC) не чув риторики про необхідність зупинки процесу руху України в НАТО, що треба почекати ще п'ять років.

“Або ж: давайте ще виставимо додаткові вимоги до України. Усі свідомі того, що Україна має бути членом НАТО. Та якомога оперативніше... Усі вони розуміли, що це важливе прагнення України. Особливо враховуючи той факт, що Росія постійно брязкала зброєю. Рік переміщала туди-сюди свої війська. По-друге. Що таке НАТО? Це не лише союз, символ, а й певні стандарти. Та інфраструктура, логіка дій, побудови армії... Я думаю, якби ми так тісно не йшли та не інтегрувалися в Альянс, то зараз у нас були б набагато гірші показники”, – вважає віцеспікер.

За його словами, Україна вже багато зробила на шляху отримання Плану дій щодо членства.

“Якщо ж спитати, чи обговорювати зараз наявність цієї норми в Конституції, то я вважаю, що це політичне питання. Конституцію у воєнний час змінювати не можна. Відповідно, який сенс це обговорювати з піною навколо рота. Я цілком погоджуюся з нашим президентом, що зараз треба узагалі зробити певне переосмислення всіх міжнародних форматів...”, – наголосив він.

Корнієнко додав, що питання конкретного курсу та присутності (України в НАТО – ред.) потрібно обговорювати у спокійніші часи. “З іншого боку, хотілося б від наших партнерів побачити більш чітке розуміння того, як вони це бачать. Комунікація є. Генсек Єнс Столтенберг запевнив днями, що підтримка України буде збільшуватися. І для нас сьогодні дуже важливо зрозуміти, у чому ця підтримка буде проявлятися”, – сказав заступник голови ВРУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю європейським суспільним мовникам заявив, що третина членів НАТО не бачить Україну в Альянсі. Він зауважив, що нас не беруть в НАТО, тому що бояться Росію.