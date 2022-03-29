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Учора українські військові збили за 30 км від Львова дві ракети, які окупанти випустили з Білорусі

Також ЗСУ збили два безпілотники.

Учора українські військові збили за 30 км від Львова дві ракети, які окупанти випустили з Білорусі

Наприкінці доби 28 березня окупанти випустили з винищувача з території Республіки Білорусь дві ракети типу «Х», які рухалися у напрямку міста Львова.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України з посиланням на повітряне командування “Захід”.

“Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру”, – йдеться в повідомленні.

Також підрозділи ЗРВ знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, у неділю Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині. У ворога також стало менше на один вертоліт, 2 БпЛА і 2 крилаті ракети.

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