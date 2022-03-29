Конструктор сайтів надає безкоштовний доступ тим, хто створює проєкти для України

На платформі Weblium вже створили близько тисячі сайтів, що допомагають Україні в війні.

Weblium пропонує безкоштовний доступ усім, хто створює платформи, діяльність яких направлена на допомогу ЗСУ, інформаційну боротьбу чи для людей, які втратили домівки. Про це повідомляє Telegraf.

Weblium — український конструктор сайтів, який дозволяє створити свій сайт власноруч, без допомоги програмістів чи дизайнерів. Для того, аби створити сайт безкоштовно, потрібно написати в чат підтримки за посиланням.

На платформі Weblium уже було створено близько тисячі сайтів, що допомагають Україні в війні. Зокрема це UAhelpinfo — сайт, який містить інформацію для біженців про житло, транспорт, медичні та юридичні питання; Fund of Free and Caring — англомовний сайт для збору коштів; I support Ukraine — активісти з Маріуполя допомагають евакуйовувати людей з міста; Принцип свідомості — волонтери займаються евакуацією мирних жителів та доставкою гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше українські розробники створили сайт із пожертвуваннями для людини з оточення Путіна, яка доведе його до Міжнародного суду.