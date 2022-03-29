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Росія більше не вимагає «денацифікації», «демілітаризації» та статусу російської мови, – The Financial Times

«Україна залишається скептично налаштованими щодо намірів Путіна, побоюючись, що російський президент може використати переговори як димову завісу», припускає видання.

Росія більше не вимагає «денацифікації», «демілітаризації» та статусу російської мови, – The Financial Times
Фото: twitter.com/Podolyak_M

Згідно з інформацією Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим.

Про це пише The Financial Times з посиланням на чотирьох осіб, поінформованих про хід переговорів, повідомляє «Українська правда».

Проєкт документа про припинення вогню не містить жодного обговорення трьох первинних основних вимог Росії – «денацифікації», «демілітаризації» та правового захисту російської мови в Україні.

«Поступки з боку Росії відбуваються через те, що її наземний наступ, який триває вже місяць, значною мірою застопорився в результаті більш запеклого опору України, ніж очікувалося, а також через оперативні недоліки Росії, – стверджує видання. – Але Україна та її західні прихильники залишаються скептично налаштованими щодо намірів Путіна, побоюючись, що російський президент може використати переговори як димову завісу, щоб поповнити свої виснажені сили та спланувати новий наступ».

Україна веде перемовини з Росією, бо шукає миру без затягування, – відеозвернення Зеленського

За інформацією The Financial Times, у рамках угоди, що розглядається, Україна також утримається від розробки ядерної зброї або розміщення іноземних військових баз на додаток до відмови від прагнення до членства в НАТО.

Черговий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться 29 березня у Стамбулі

Нагадаємо, 27 березня президент Зеленський заявив в інтерв’ю російським журналістам, що закріплення нейтрального статусу можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України. 

Також Володимир Зеленський заявив, «денацифікація» і «демілітаризація» України з Росією обговорюватись не буде

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