"Денацифікація" і "демілітаризація" України з Росією обговорюватись не буде, – Зеленський

”Денацифікація” та ”демілітаризація” України, яких вимагає президент РФ Володимир Путін, обговоренню не підлягає. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтервʼю російським ЗМІ.

”Денацифікація і демілітаризація” – взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо будемо говорити про якусь ”демілітаризацію”, якусь ”денацифікацію”. Для мене це незрозумілі абсолютно речі”, – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи піднімається ця тема на перемовинах із російської делегацією, Зеленський відповів запереченням.

”Ми не обговорюємо взагалі. Вони задали… Російська сторона у першу зустріч в Білорусі… На яку я погодився, щоб наша група поїхала, тому що я давно говорив, що потрібно говорити – ще до початку війни. Я не проти цих розмов, аби був результат. Російська сторона відчуває перемогу в тому, що ця зустріч відбулася, що це додає якусь субʼєктність Олександру Григоровичу Лукашенку. Та заради Бога. Якщо ми можемо закінчити війну, а Олександр Григорович буде відчувати від цього, що він знову в хаті господар – та заради Бога. Мені, чесно кажучи, все рівно”, – сказав президент.

Однак предметною перший раунд перемовин у Білорусі він не вважає. Українська делегація сказала, що фраз про "демілітаризацію” та ”денацифікацію” не може бути, ці пункти нас не цікавлять.

Нагадаємо, 27 лютого Лукашенко і Зеленський мали телефонну розмову, під час якої було погоджено зустріч української та російської делегацій в Гомельській області. Після цього відбулося ще декілька раундів очних зустрічей та розмови в онлайні. Наступна очна зустріч буде в Туреччині 28-30 березня.

Вимоги України на переговорах - припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Вимоги Росії: визнання Криму та "Л/ДНР", відмова від вступу в НАТО, демілітаризація України.