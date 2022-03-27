Арахамія назвав дати наступного раунду перемовин з Росією. Він пройде в Туреччині

Наступний раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться в Туреччині 28−30 березня.

Про це повідомив народний депутат, член української делегації на перемовинах Давид Арахамія.

"Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", – написав він у фейсбуці.

Деталі нардеп пообіцяв розповісти згодом.

Як передає ТАСС, таку ж інформацію щодо перемовин оприлюднив керівник російської делегації Володимир Мединський.

Раніше радник голови Офісу президента та член української делегації на перемовинах Михайло Подоляк наголошував, що вимоги України незмінні, а Росія в ЗМІ озвучує лише свої запити.

Як відомо, Туреччина є одним із можливих майданчиків для українсько-російського саміту на найвищому рівні. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Глава Української держави переконаний: якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни.

18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.

Українська та російська делегації вже провели чотири раунди переговорів. З російського боку делегацію очолює колишній міністр культури та помічник Путіна Мединський. Сам Путін, за деякими даними, перебуває в бункері на Алтаї. Бункер розрахований на ядерну війну.

Раніше видання Financial Times опублікувало проєкт мирної угоди між Україною і РФ. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав її не більш як чернеткою, котра демонструє позиції Росії, та зазначив, що українська сторона підтверджує лише припинення вогню, виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн.