Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, - Зеленський на форумі у Катарі

Президент нагадав, що у 90-х роках минулого століття Україна віддала третій у світі ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ядерний статус тої чи іншої держави не повинен бути "дозволом на несправедливість" щодо інших держав.

Виступаючи в суботу, 26 березня через відеозв'язок на форумі у катарському Доха, він заявив, що "несправедливість – це те, що РФ робить проти нас, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї", повідомляє Lb.ua.

"Я вдячний Генеральній асамблеї ООН – усім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості, щодо війни Росії проти України та її наслідків. Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність. Щоб повертати країнам мир.Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це – несправедливо", - додав президент.

Зеленський зазначив, що "зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні, що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну".

Він нагадав, що у 90-х роках минулого століття Україна віддала третій за потужністю у світі ядерний арсенал.

"Це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерної катастрофи, який коли-небудь робили. В обмін на це наша країна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема від Росії", - наголосив президент, додавши, що одна з цих країн і напала на Україну.

У результаті, сказав Зеленський, "інші держави теж зроблять висновок, що їм потрібна ядерна зброя".

"Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більше, не думав, що може дозволити собі все що завгодно. І щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", - заявив він.

Нагадаємо, що "Доха Форум" започатковано у 2000 році у Катарі. Зараз це одна з головних платформ на Близькому Сході для обговорення викликів, з якими стикається сучасний світ.

Як заявив екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк, Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на території Польщі.

Раніше США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу.

За підсумками екстреного саміту НАТО Альянс вирішив допомогти Україні із захистом від хімічних, ядерних і радіологічних загроз.