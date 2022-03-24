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НАТО надасть Україні допомогу для захисту від ядерних і хімічних загроз, – Столтенберг

Серед іншого мова йде про засоби виявлення та знезараження. 

НАТО надасть Україні допомогу для захисту від ядерних і хімічних загроз, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Блок НАТО допоможе Україні із захистом від ядерних, біологічних, хімічних і радіологічних загроз. Також нададуть допомогу в галузі кібербезпеки, цитує заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми погодилися зробити більше, зокрема надати допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз. Це може передбачати виявлення, захист і медичні постачання, а також навчання знезараження та управління кризовими ситуаціями", – сказав Столтенберг на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський також виступав на цьому саміті зі зверненням у онлайн-форматі. Він зазначив, що Росія може піти у своїй війні за межі України, в інші країни Європи.

Глава держави закликав надати Україні 1% танків та 1% літаків Альянсу.

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