У Карачаєво-Черкесії жінки перекрили рух на мосту через річку, вимагаючи інформацію про своїх рідних, котрі воюють в Україні

У Карачаєво-Черкесії, РФ, жінки перекрили рух на мосту через річку, вимагаючи інформацію про своїх дітей та братів, які беруть участь у війні в Україні та зникли зі зв'язку.

Про це сьогодні повідомили у громадському русі "Свободный Идель-Урал", що створений з метою відновити суверенітет корінних народів Північного Кавказу.

"Шестеро жінок перекрили 20 березня проїзну частину на мосту через річку Хуса у станиці Зеленчукської КЧР. Жінки зупинили рух транспорту на знак протесту", – сказано в публікації.

Поліція затримала протестувальниць. Щодо всіх жінок склали адміністративні протоколи за статтею про порушення правил проведення мітингу.

Телеграм-канал ASTRA називає імена затриманих під час протесту: 29-річна Айшат Кіпкеєва, 29-річна Альбіна Гочіяєва, 55-річна Асіят Гочіяєва, 61-річна Патія Байчорова, 35-річна Фатіма Кіпкеєва та 30-річна Лія. Інші подробиці невідомі.

Карачаєво-Черкеська Республіка – суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Північно-Кавказького федерального округу. Утворена в січні 1922 року. Столиця – м. Черкеськ.

Межує на заході з Краснодарським краєм, на півночі – зі Ставропольським краєм, на сході – з Кабардино-Балкарією, на півдні уздовж Головного Кавказького хребта – з Грузією. У 1918 році Карачаєво-Черкесія була частиною Кубанської радянської республіки.

Карачаєво-Черкесія – багатонаціональна республіка, на її території проживають представники понад 80 національностей. Більшість становлять карачаївці (41%) і росіяни (31,6%).