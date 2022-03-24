Щомісяця на виплати переселенцям потрібно буде 5 млрд грн, – Лазебна

На виплати вимушеним переселенцям з державного бюджету буде потрібно 5 млрд гривень щомісяця. Водночас ця цифра може суттєво змінитися.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пише РБК-Україна.

Міністр дала приблизні розрахунки лише програм, які реалізуються Мінсоцполітики.

“Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень. Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії. Тому необхідно орієнтовно 5 мільярдів гривень на місяць”, - сказала вона.

За її словами, залежно від подальшого розвитку подій ці цифри можуть суттєво змінюватись.

Зазначимо, Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Нагадаємо, в Україні розпочалася реалізація програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Переселенці також будуть отримувати допомогу на дітей, а роботодавці – за кожного працевлаштованого переселенця.