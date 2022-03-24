"Ще раз наблизитесь – годуватимете азовських бичків": командири двох підбитих суден у Бердянську виявились зрадниками України

Командири двох пошкоджених сьогодні вранці в порту Бердянська ворожих кораблів виявилися зрадниками України.

Вони зрадили присягу та перейшли на бік Росії у 2014 році. Це повідомлення від командування морської піхоти поширило Міністерство оборони України.

Командир ВДК "Саратов", капітан 2 рангу Володимир Храмченков у минулому командував СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році він зрадив присягу та перейшов на бік окупантів.

Командир ВДК "Новопечерськ", капітан 2 рангу Юрій Павлов на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".

"Сьогодні ж усі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих і 3 поранених", – зазначили в Міноборони.

Командування української морської піхоти звернулось до зрадників: "У вас залишився єдиний шанс хоч трохи вибілити свою совість – краще затопіть свої кораблі самі, ми вам навіть нагороду якусь дамо. В іншому разі: наблизитесь до українських берегів ще раз – будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орська»".

Нагадаємо, вранці захисники України знищили російський корабель "Орськ", підбили ще два – ВДК "Куніков" і "Новочеркаськ". На великому десантному кораблі "Саратов" спалахнула пожежа.

"Орськ" зайшов у порт Бердянська на початку цього тижня.