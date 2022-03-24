"Ізюм – українське місто! Було і буде", – Синєгубов спростував брехню окупантів про захоплення райцентру на Харківщині

Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що окупаційна армія нібито взяла під контроль місто Ізюм.

"Їм нічого не залишається, як брехати про нібито «перемоги». Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів", – зазначив очільник Харківщини.

Синєгубов наголосив, що Ізюм був і буде українським містом. Він запевнив, що Збройні сили України тримають позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста.

"І навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед. Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої", – зазначив голова ОВА.

Він закликав не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним силам України.