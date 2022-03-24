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На міськраді окупованого Херсона вивісили великий український прапор

Російська армія окупувала місто у перший день війни.

На міськраді окупованого Херсона вивісили великий український прапор
Фото: facebook.com/kolykhaev.igor

На будівлі міської ради Херсона, який окупували російські війська, сьогодні вивісили великий синьо-жовтий прапор.

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий. Доброго дня, моє Місто-герой!", – написав Колихаєв у фейсбуці вранці четверга, 24 березня.

Фото: facebook.com/kolykhaev.igor

Фото: facebook.com/kolykhaev.igor

Фото: facebook.com/kolykhaev.igor

Російська армія окупувала місто у перший день війни. Попри це, проукраїнські мітинги в окупованому Херсоні відбуваються практично щодня. Окупанти закидують мирних мітингувальників світлошумовими гранатами та застосовують проти них сльозогінний газ

6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Херсону, а також Харкову, Чернігову, Маріуполю, Гостомелю і Волновасі почесне звання "Місто-герой".

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