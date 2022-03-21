У Херсоні на площі Свободи окупанти закидали світлошумовими гранатами українських мітингувальників та відкрили вогонь у повітря.
Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання "Мост".
Серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.
⚡️⚡️⚡️ Херсон.— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 21, 2022
Окупанти обстріляли мирний мітинг.
Нажаль є поранені pic.twitter.com/4XzIRWTfgW
"Люди скандували "Домой", і в цей час окупанти кинули у натовп світлошумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь", – повідомляє видання "Любимый Херсон".
Херсон... https://t.co/TWg5EKuCVd— Олександр Атаманенко (@Ataman86Djon) March 21, 2022
Оновлення. Окупанти затримали щонайменше одного учасника мітингу, повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський.
Очевидці кажуть про трьох затриманих, пише "Мост". Ще одну людину, яку було поранено в ногу, відвезли до лікарні.
Проукраїнські мітинги в окупованому Херсоні відбуваються практично щодня.