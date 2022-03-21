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На мирному мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь, є поранені (оновлено)

Мітингувальників закидали світлошумовими гранатами, принаймні одну людину затримали.

Фото: most.ks.ua/

У Херсоні на площі Свободи окупанти закидали світлошумовими гранатами українських мітингувальників та відкрили вогонь у повітря. 

Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання "Мост".

Серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.

"Люди скандували "Домой", і в цей час окупанти кинули у натовп світлошумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь", – повідомляє видання "Любимый Херсон".

Оновлення. Окупанти затримали щонайменше одного учасника мітингу, повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський.

Очевидці кажуть про трьох затриманих, пише "Мост". Ще одну людину, яку було поранено в ногу, відвезли до лікарні.

Проукраїнські мітинги в окупованому Херсоні відбуваються практично щодня.

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