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Окупанти зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери, готуючись до провокацій

Військові РФ обстріляли 4 цивільних судна.

Окупанти зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери, готуючись таким чином до провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти з одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу, захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна. 

Фото: ДПСУ

“Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден”, – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні зранку снаряди влучили щонайменше у два житлові будинки на морському узбережжі Одеси.

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