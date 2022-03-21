Окупанти зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери, готуючись до провокацій

Окупанти зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери, готуючись таким чином до провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти з одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу, захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна.

Фото: ДПСУ

“Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден”, – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні зранку снаряди влучили щонайменше у два житлові будинки на морському узбережжі Одеси.