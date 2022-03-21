Українські військові знищили ЗРК "Тор" та захопили трофейні танк і гаубицю

Українські сапери підірвали російський ЗРК "Тор М1". Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать..." - зазначили в Генштабі.
Зазначимо, що "Тор М1" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.
Крім того, в Генштабі повідомили про захоплення тройного танку на Київщині.
"До лав ЗС України стане ще один трофейний танк. Хлопці тільки дещо підремонтують, бо як забирали - трохи пошкрябали", - зазначено в повідомленні.
А Оперативне комендування "Північ" повідомило про захоплення ворожої самохідної гаубиці 2С19 «МСТА-С» із боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою.
Нагадаємо, втрати російських військ станом на 21 березня скаладають 15 тисяч особового складу, майже 500 танків та 1535 бойових машин.