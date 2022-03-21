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У Києві та області впровадили посилену комендантську годину: з 20 години понеділка по 7 год. середи

Виходити на вулиці без спецперепусток заборонено. 

У Києві та області впровадили посилену комендантську годину: з 20 години понеділка по 7 год. середи
Фото: ОПУ

У Києві та області з 20 години понеділка впроваджується посилена комендантська година до 7:00 ранку середи.

Про це повідомили в КМДА. 

"Без спецперепусток буде заборонено пересування містом! Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп!" – йдеться у повідомленні. 

Аналогічні комендантські години в Києві та області впроваджували вже кілька разів. 

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