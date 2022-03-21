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За вчора росіяни 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київської області

Найбільші руйнування в Бучанському, Броварському і Вишгородському районах. 

За вчора росіяни 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київської області
Фото: ОПУ

На Київщині за 20 березня зафіксували близько 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури російськими військами.

Найбільших руйнувань зазнали Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварський район (Великодимерська громада), Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади). Про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк. 

Ворог продовжує тероризувати місцеве населення на мародерствувати на захоплених територіях. 

Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. 

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка за допомогою дронів позицій наших військ. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів", – зазначив керівник ОДА. ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

Нагадаємо, вночі обстріляли Петрушки та Шпитьки Дмитрівської громади, що спричинило пожежу приватних будинків. Багато сіл в Бучанському районі в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпіні.

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