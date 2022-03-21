Всі українські АЕС працюють, радіаційний стан перебуває у межах норм

Станом на 09:00 21 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію.

Про це йдеться у Телеграм-каналі НАЕК “Енергоатом”.

Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії Енергоатом посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

“Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем”, – йдеться у повідомленні.

Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 17-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань.

Пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів високовольтну лінію електропередач ЗАЕС – Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції, відновлено, і вона забезпечує стабільне функціонування ЗАЕС.

Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліків першої необхідності. Позавчора ввечері, 19 березня, окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодару Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі до міста і не погодився на співпрацю з ворогом.

Також відомо, що енергоблоки Рівненської АЕС працюють у штатному режимі

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Нагадаємо, вчора наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції.