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Росія активізувала обстріли будинків у Харкові і вчинила чергову безуспішну спробу прориву на Марʼїнку, – зведення ОДА

Поблизу Миколаєва росіяни стріляли всю добу, є поранені. 

Росія активізувала обстріли будинків у Харкові і вчинила чергову безуспішну спробу прориву на Марʼїнку, – зведення ОДА
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Вночі ворог активізував обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. Гуманітарні вантажі вчора доставили до Малої Рогані, але пропав зв'язок з 6 людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ – це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

По Рівненщині ворог завдав двох ракетних ударів. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати, повідомили в зведенні ОДА станом на 8 ранку. 

Запорізька область – без змін. Вночі було тихо. Продовжується приймання колони біженців з Маріуполя.

У Київській області постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли Петрушки та Шпитьки Дмитрівської громади, що спричинило пожежу приватних будинків. Багато сіл в Бучанському районі в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпіні. 

В Броварському районі на території трьох громад — ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли. Славутич – відрізаний від постачання.

Ворог продовжує бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина – без газу.

На Вінничині – спокійно, вранці була тривога. 

На Волині стабільно, Закарпаття – ніч минула тихо.

Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Близько 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили ємності з аміаком на заводі "Хімпром". Стався витік. Радіус ураження близько 2,5 кілометрів, працювали аварійні бригади заводу та ДСНС.

На Житомирщині вночі були повітряні тривоги, ударів не зафіксовано. На Кіровоградщині – відносно спокійно, вранці була тривога. Дніпропетровська область – спокійно. 

На Хмельниччині була тривога вночі. Те саме в Тернополі. Черкаси – тихо. На Львівщині загалом спокійно, але вночі були повітряні тривоги. 

Полтавщина – тривоги і вранці, і вночі. Чернівці – тихо. Івано-Франківськ – тривога вночі. 

Вночі обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Мар'їнка, Очеретине, Авдіївка Донецької області – постійні обстріли, авіаудар. По Мар'їнці знову були активні спроби прориву. Безуспішні. Маріуполь – без змін. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

Миколаїв – вночі була повітряна тривога. Протягом доби – обстріли сіл поблизу міста. Попередньо 3 легко поранених. Продовжується бої. Частина населенних пунктів знаходиться без електропостачання та тепла.

Херсонщина – тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли. Подробиці уточнюються.

В Одесі ніч відносно спокійна, вранці – повітряна тривога. Працювала ППО. 

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