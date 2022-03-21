Однак зона ураження – від 2, 5 до 5 км.

На хімпідприємстві "Сумихімпром", розташованому на околицях міста Суми, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає від 2,5 до 5 кілометрів.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Увага! 21.03.2022 року. 04:30. Витік аміаку Сумихімпрому!" – написав він.

Дмитро Живицький попередив, що аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Дмитро Живицький наголосив, що для Сум загрози наразі немає: напрям вітру не на місто.

Спочатку повідомляли, що зона ураження становить 5 км, одна згодом повідомили про її зменшення до близько 2,5 км. Враховуючи напрям вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця.

Зараз на місці працюють аварійні бригади заводу та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Оновлення 08:03. Аварійна ситуація локалізована, повідомили в ДСНС. На пошкоджений трубопровід наклали бандаж, підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).

Оновлення. У ДСНС повідомили, що о 07:49 аварію з викиду аміаку на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідовано. Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу.

Підрозділами ДСНС роботи завершено.

Аміак — безбарвний газ з різким задушливим запахом, вибухонебезпечний, токсичний. Він легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.

Якщо відчуваєте запах аміаку - варто дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

У разі отруєння аміаком потерпілого рекомендують вивести на свіже повітря, дати теплого молока з харчовою содою, надіти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою (краще 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

При потраплянні аміаку в очі - промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією. При ураженні шкіри - обмити чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.