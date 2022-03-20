У Тростянці військові РФ обстріляли приватні будинки

Російські війська обстріляли з важкої артилерії приватні будинки в Тростянці, що на Сумщині. У результаті загинули троє пенсіонерів. Про це повідомили у прокуратурі Сумської області, розповідає Суспільне.

"Росіяни знищили кілька будинків та вбили трьох пенсіонерів, які там проживали. Унаслідок обстрілу загинули 64-річний та 70-річний чоловіки і 73-річна жінка. Разом з тим, пошкоджено іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі Тростянець залишається в окупації російських військ.