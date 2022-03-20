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Укртелеком відновив надання послуг у низці сіл і містечок Київщини

Без послуг залишаються Херсонщина, Луганщина та Чернігівщина. 

Укртелеком відновив надання послуг у низці сіл і містечок Київщини

Укртелеком відновив надання послуг у низці населених пунктів Київщини. Про це повідомили в Держспецзв’язку.

У Запорізькій області невдовзі після відновлення послуг у неділю знову зник зв'язок через нові пошкодження ліній. Також тривають роботи з відновлення послуг на Донеччині

Без послуг ще залишаються Херсонщина, Луганщина та Чернігівщина. 

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують відновлення покриття мобільним звʼязком та доступу до інтернету українців. 

Зокрема, за добу значне відновлення роботи мереж спостерігається у Сумській, Чернігівській і Донецькій областях.

Також за розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій мобільні оператори надаватимуть національний роумінг безоплатно протягом воєнного стану. 

Окрім того, НЦУ надало розпорядження Адміністратору єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи щодо забезпечення доставлення судових повісток і безперервного надання послуг з відправлення СМС-повідомлень з метою забезпечення здійснення правосуддя в країні навіть в умовах війни.

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