З відкритих джерел відомо, що цей танк у росіян був лише в одному екземплярі.

Під час боїв біля міста Тростянець на Сумщині Збройні сили України розгромили колону російських окупантів, у складі якої був дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел".

Про це повідомляє "Армія Inform".

Фото: armyinform.com.ua

З відкритих джерел відомо, що дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел" у росіян був лише в одному екземплярі. Він був оснащений комплексом активного захисту "Дрозд".

Росіяни визначали танк "Чорний орел" як дослідну бойову машину, предтечу "Армати".

Нагадаємо, сьогодні на Сумщині окупанти кинули гранату в людей - двоє загиблих.