Під час боїв біля міста Тростянець на Сумщині Збройні сили України розгромили колону російських окупантів, у складі якої був дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел".
Про це повідомляє "Армія Inform".
З відкритих джерел відомо, що дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел" у росіян був лише в одному екземплярі. Він був оснащений комплексом активного захисту "Дрозд".
Росіяни визначали танк "Чорний орел" як дослідну бойову машину, предтечу "Армати".
Нагадаємо, сьогодні на Сумщині окупанти кинули гранату в людей - двоє загиблих.