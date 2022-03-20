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"Вінницькі скіфи" знищили колону ворожих військ і "демілітаризували" російський "тигр" та КамАЗ

У тому бою вижив один окупант.

Військовослужбовці мотопіхотного батальйону "Вінницькі скіфи" знищили колону російських окупантів у складі двох бойових броньованих машин "Тигр" і вантажівки КамАЗ.

Про це повідомляє "Армія Іnform".

"«Заблукалих», які рухалися у напрямку села Кам’янка (Запорізька область), було блискавично атаковано та зупинено за лічені хвилини. Один з ББМ «Тигр» захоплено в якості трофею. Тепер він послужить українцям. «Вінницькі скіфи» вже перефарбували машину в кольори ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовослужбовець на псевдо Патрік розповів, що спочатку вони підбили ворожий "тигр", що очолював колону. У нього влучив ПТУР. КамАЗ було розстріляно зі стрілецької зброї.

"Ми відбуксували його в надії відновити для власних потреб, однак, на жаль, у польових умовах ремонту машина не підлягає. Але інший «тигр» нам ще послужить!" - зазначив Патрік.

Військовослужбовці також продемонстрували свій бойовий трофей. По "тигру" поцілили з РПГ-7. Кумулятивний заряд пропалив задні дверці ворожої ББМ, залишивши малопомітну дірку, знищив водія машини та десант. Сама машина залишилась неушкодженою.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У тому бою вижив один російський солдат.

"Коли мої хлопці витягли його, пораненого, з підбитої машини та потягнули до безпечного місця, аби надати домедичну допомогу, він несподівано отямився та промовив: «Хрєстіка хотя би не снімайтє». Уявляєте! Він справді вважає нас безбожниками та нацистами. Путінська пропаганда промила мізки їхнім солдатам остаточно", - розповів командир взводу на псевдо Оскар.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, раніше трофейний російський "тигр" отримала поліція Миколаєва. Правоохоронці перефарбували бронемашину і заявили, що на ній патрулюватимуть місто.

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