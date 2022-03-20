Російські окупанти зруйнували мінімум 45 закладів освіти на Київщині

Російські окупанти знищили зруйнували або пошкодили щонайменше 45 навчальних закладів у Київській області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"На Київщині відомо про руйнування та пошкодження 45 закладів освіти. За останні дні внаслідок ворожих влучень пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській, Макарівській громадах", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Зруйновано та пошкоджено:

3 заклади професійно-технічної освіти,

25 закладів загальної середньої освіти,

14 закладів дошкільної освіти,

3 заклади позашкільної освіти.

Зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.

Також наразі відсутня повна інформація щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Димерській територіальних громадах через відсутність зв’язку.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні від дій російської армії зазнали пошкоджень 489 закладів освіти.