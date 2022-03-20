PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ заборонило продавати в Україні 39 медпрепаратів з Білорусі

Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії.

МОЗ заборонило продавати в Україні 39 медпрепаратів з Білорусі
Фото: Depositphotos/SashaKhalabuzar

Міністерство охорони здоров’я припинило реєстрацію в Україні 39 медичних препаратів з Білорусі.

Повний список лікарських засобів опублікований на сайті МОЗ.

"В Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реєстрацію цих препаратів в Україні припинили наказом від 19 березня.

"Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", − наголосили в МОЗ.

Лікарські засоби із забороненого переліку, які вже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати до закінчення їх терміну придатності.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану українцям також можна скористатися паперовим рецептом на "Доступні ліки".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також