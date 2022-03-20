МОЗ заборонило продавати в Україні 39 медпрепаратів з Білорусі

Міністерство охорони здоров’я припинило реєстрацію в Україні 39 медичних препаратів з Білорусі.

Повний список лікарських засобів опублікований на сайті МОЗ.

"В Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реєстрацію цих препаратів в Україні припинили наказом від 19 березня.

"Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", − наголосили в МОЗ.

Лікарські засоби із забороненого переліку, які вже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати до закінчення їх терміну придатності.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану українцям також можна скористатися паперовим рецептом на "Доступні ліки".