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У Києві організували онлайн-консультації психіатрів і психологів для дітей

Допомогу можуть отримати також підлітки і дорослі.

У Києві організували онлайн-консультації психіатрів і психологів для дітей
Фото: changeonelife.ua

У Києві організували онлайн-консультації психіатрів і психологів для дітей і підлітків.

“Фахівці наголошують, що коли ідеться про нервову систему і психіку дитини, краще довіритися професіоналам”, – зазначили в КМДА.

Телефони для психіатричного консультування та психологічної підтримки дітей і підлітків:

  • дитячий психіатр (для дітей 1-12 років) Харитонов Володимир Ігорович – (067) 990-43-74 (Viber),
  • дитячий (підлітковий) психіатр (для дітей 12-18 років) Змушко Поліна Юріївна – (063) 366-02-56 (Viber)
  • дитячий клінічний (спеціальний) психолог Клименко Іван Сергійович – (063) 383-70-77 (Viber).

Цілодобову медично-психологічну допомогу в телефонному режимі можуть отримати і дорослі.

Телефони психологів КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»:

  • 063-322-83-79 (Шубіна Альона Анатоліївна),
  • 050-736-62-08 (Романець Тетяна Юріївна),
  • 050-699-16-23 (Федосова Людмила Олексіївна),
  • 067-279-44-34 (Біла Наталя Іванівна).

“ЦІЛОДОБОВУ ОСОБИСТУ консультацію психіатра, психотерапевта та медичного психолога можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79”, – додали у КМДА.

Нагадаємо, для психологічної підтримки українців, які потерпають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені”.

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