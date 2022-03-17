У Києві організували онлайн-консультації психіатрів і психологів для дітей і підлітків.
“Фахівці наголошують, що коли ідеться про нервову систему і психіку дитини, краще довіритися професіоналам”, – зазначили в КМДА.
Телефони для психіатричного консультування та психологічної підтримки дітей і підлітків:
- дитячий психіатр (для дітей 1-12 років) Харитонов Володимир Ігорович – (067) 990-43-74 (Viber),
- дитячий (підлітковий) психіатр (для дітей 12-18 років) Змушко Поліна Юріївна – (063) 366-02-56 (Viber)
- дитячий клінічний (спеціальний) психолог Клименко Іван Сергійович – (063) 383-70-77 (Viber).
Цілодобову медично-психологічну допомогу в телефонному режимі можуть отримати і дорослі.
Телефони психологів КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»:
- 063-322-83-79 (Шубіна Альона Анатоліївна),
- 050-736-62-08 (Романець Тетяна Юріївна),
- 050-699-16-23 (Федосова Людмила Олексіївна),
- 067-279-44-34 (Біла Наталя Іванівна).
“ЦІЛОДОБОВУ ОСОБИСТУ консультацію психіатра, психотерапевта та медичного психолога можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79”, – додали у КМДА.
Нагадаємо, для психологічної підтримки українців, які потерпають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені”.