Для психологічної підтримки українців під час війни працює безкоштовна інтернет-платформа

Для психологічної підтримки українців, які потерпають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені”.

Про це повідомили в Офісі президента України.

“Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, маєте ознаки депресії, залишайте заявку на платформі “Розкажи мені” та очікуйте зворотного зв’язку від фахівця. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт tellme.com.ua”, – йдеться в повідомленні.

Консультації фахівці безкоштовні в режимі онлайн.

Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проєкту “Друг” розробила бот https://t.me/friend_first_aid_bot першої психологічної допомоги. Він стане в пригоді у перші години після травматичної події.

Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.