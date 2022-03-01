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МОЗ оновило карту аптек, де можна придбати інсулін

Разом із тим варто зателефонувати до закладу, щоб уточнити час роботи та точну наявність інсуліну.

МОЗ оновило карту аптек, де можна придбати інсулін

Міністерство охорони здоров'я України публікує список аптек, де на сьогодні є інсулін. Карта розміщена за посиланням: https://bit.ly/apteky_insul

В умовах війни з Росією Міністерство охорони здоров'я активно працює над вирішенням логістичних проблем, оскільки ситуація змінюється щогодини. У відомстві обіцяють оновлювати й поповнювати список аптек, але зауважують, що перш ніж іти до медичного закладу, варто все одно зателефонувати до аптеки, щоб уточнити час роботи та точну наявність інсуліну.

"Також нагадуємо гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19.  Оператор прийме заявку і опрацьовує її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року змінився механізм отримання інсулінів хворими на цукровий діабет. Отримати інсулін можна в будь-якому місті в аптеці, яка уклала договір із НСЗУ. Крім того, за новим рецептом на інсуліни не доведеться щоразу звертатися до ендокринолога. Якщо не потрібно вносити зміни до індивідуальної програми лікування, його зможе виписати й сімейний лікар.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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