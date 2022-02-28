Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні

Команда Liki24.com за підтримки Міністерства цифрової трансформації України зробила актуальну мапу працюючих аптек по всій Україні.

Знайти аптеку можна на карті. Мапа оновлюється з невеликою затримкою, знайти найактуальніші дані можна в таблиці.

Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

"Станом на сьогодні немає інформації про аптеки, які працюють у місті Києві. Тому сайт Liki24.com закликає керівників всіх аптечних мереж терміново вийти на зв’язок і повідомити, які точки продажу будуть працювати в столиці та в інших містах, - йдеться в повідомленні. - Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: andrii.vlaiko@liki24.com. Або телефонуйте: +380 50 713 7373, Андрій Влайко".

Нагадаємо, у Києві з 08:00 понеділка, 28 лютого, запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби – тільки коли потрібно купити продукти або ліки.