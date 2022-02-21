Правоохоронці викрили групу зловмисників, що розповсюджувала в Україні контрафактні ліки.

Про це повідомив Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Правоохоронці виявили низку сайтів, на яких невідомі пропонували придбати лікарські засоби іноземного виробництва, які заборонено продавати на території України.

“Препарати збували через Інтернет, а їх вартість коливалася від 1000 до 40 000 гривень. Щомісяця такий “бізнес” приносив їм близько мільйона гривень прибутку”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що препарати продавала група осіб, до якої входить вісім чоловіків та двоє жінок віком від 31 до 46 років. Вони адміністрували чотири сайти, на яких пропонували лікарські препарати іноземного виробництва від коронавірусу та гепатиту С.

Ліки збували на території всієї країни, відправляючи замовлення поштою, а гроші отримували на банківські картки.

Зазначимо, ліки, які продавали, не пройшли необхідну сертифікацію, державний контроль і перевірку якості та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя людини.

“Правоохоронці провели 18 одночасних санкціонованих обшуків на території Київської, Запорізької, Харківської, Одеської та Львівської областей. У результаті вилучено 216 упаковок та 17 флаконів препаратів іноземного виробництва, чорнові записи та книги обліку доходів з накладними, мобільні телефони, банківські картки, гроші у національній та іноземній валюті”, – йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.

За вчинення такого кримінального правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.